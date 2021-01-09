被指協助許智峯流亡　傳港府研究起訴兩丹麥議員

前議員許智峯上月初在社交平台宣布流亡，據丹麥傳媒《Politiken》昨日(8日)報道，本港正調查及考慮起訴和引渡兩名協助許智峯流亡的丹麥國會議員，包括左翼綠黨艾巴伊克(Uffe Elbaek)及保守黨阿米茲波爾(Katarina Ammitzbøll)，指他們發出虛假的環保會議邀請，為許掩飾流亡。

丹麥傳媒指，香港政府正研究有何法律選項，處理協助許智峯流亡的人士，事件有可能引發丹麥與中國和本港的外交危機，但現時香港和丹麥沒有引渡安排的協議。丹麥外長科弗德說，丹麥政客可以與他們想見的任何人見面，毋須擔心遭報復，政府會完全捍衞這項權利。

曾任保安局局長的議員葉劉淑儀表示，由於兩名人士身在丹麥，而丹麥和本港無引渡安排，但有刑事司法互助協定，特區政府可要求丹麥執法部門協助落口供，如果掌握足夠證據，便可透過國際刑警發通緝令，將相關人士緝拿至香港歸案。

至於保安局則重申，任何人如參與組織、策劃或協助潛逃或串謀有關的刑事罪行，警方會調查及搜證，在本港司法管轄範圍的法律框架下，按事實和證據，依法處理。當局又強烈譴責任何企圖逃避法律責任的行為，被通緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，會追究所有逃犯的刑事責任。

保安局局長李家超本周三(6日)書面回覆議員質詢，批評許智峯是公然棄保潛逃的逃犯，在香港涉嫌觸犯不同罪行被檢控，包括刑事損壞、不誠實取用電腦、意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪等9項罪行。