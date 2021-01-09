沙螺灣村非法擴路政府亡羊補牢　保育人士轟太遲行動

大嶼山東澳古道沙螺灣村一帶被揭違法擴路及設閘封村，政府事後亡羊補牢，昨(8日)刊憲公布沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖，指該地區的整體規劃意向是保護生態易受影響的地方，以及防止違例發展入侵。不過，有保育人士直指政府此舉為被損壞的土地「止血」，但太遲行動，直言：「好過冇，起碼保護該地免被繼續破壞。」

發展審批地區佔地約155.92公頃，當局打算將約1.14公頃的用地，即䃟頭海灘，指定為「具特殊科學價值地點」；其餘的154.78公頃用地則暫劃為「非指定用途」地區。政府指出，由於上述地區出現擴闊行人徑和道路情況，以及削坡工程等人為干擾，認為或影響區內自然環境及鄉郊特色。

為免不適當的用途進一步擴散，以及天然環境及鄉郊特色進一步受損，故有迫切需要制訂發展審批地區圖，以作出臨時規劃管制。該區具有豐富天然景致包括林地、灌木林、河流及濕地等。沿岸地區更有紅樹林、海草床和各類海岸植物。該區亦有3個具考古研究價值的地點，以及一幢三級歷史建築沙螺灣村舊門樓。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑直斥，以上地區此前被政府忽視，有欠規劃，如今政府眼見區內違法土地發展猖獗，才出手保護有關土地。他認為政府太遲行動，相關土地或已遭受嚴重破壞。謝指出，當局將該區用地分別劃為具特殊科學價值地點及非指定用途地區，令用地上大多發展均須向城市規劃委員會申請改劃用途才能進行，如同凍結目前該等土地上的違法行為。