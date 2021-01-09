長沙灣凱德苑單位問題多　廚房現多塊空心磚　地台石屎滲水發黑

房屋委員會以市價59折推售的居屋長沙灣凱德苑，業主近日陸續入伙。屬於「市區盤」的凱德苑推出時大受歡迎，不過有驗樓師發現屋苑單位問題多多，其中廚房、大門地台及浴室等均出現質素參差情況，單是廚房牆身及灶頭位置就有逾10塊空心磚，輕則「甩灰」為餸菜加料，重則住戶炒餸期間都會「中頭獎」。

「居屋2019」共有6個屋苑，位於長沙灣發祥街西凱德苑是其中一個。屬單幢設計的凱德苑樓高43層，距離港鐵南昌站僅10分鐘步程，交通便利。驗樓師賴達明表示，日前曾為該屋苑一個中層單位業主驗樓，發現近年居屋質素及驗收工作愈發「求其」。當中單位廚房可謂錯漏百出。特別是出現約17塊空心磚，形容有關磚塊「黐唔實」，容易鬆脫。而廚房防火門則未能自動關合，變相失去防火效用，一旦不幸發生火警就不堪設想。

其次大門門框未作修口，若單位外公眾走廊洗地，污水隨時入屋；而地台石屎已出現發黑，反映已有滲水情況，「如果業主用木地板或木製家具就好易報銷。」浴室方面，熱水爐竟被發現蓋面尚未裝好，爐內部件大機會因水氣入侵而生銹，繼而漏電，易生意外。

房屋署表示，設有嚴謹驗收制度，在項目完成前就住宅大廈的工程進行檢查及測試。至於一般使用敲擊棒在瓷磚表面敲擊用以測試砌瓷磚工程的方法，存有不確定性，敲擊發出不同的聲響並不能代表瓷磚有穩固性的問題。

該署指出，若凱德苑單位業主於入伙驗樓時，發現單位內有損壞的情況，可向入伙服務大使或屋苑管理處填交「損壞情況報告表」，如發現有關損壞事項屬質量不符合建造合約要求，房屋署會要求承建商跟進維修，並重新驗收，確保其質量符合規定的標準。