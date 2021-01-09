僅6個採樣亭運作　逾百啟晴邨居民冒寒等檢測

啟德啟晴邨欣晴樓納入強制檢測公告「疫廈」名單，曾到訪人士須於1月11日前接受檢測。大廈附近的羽毛球場設立採樣站，東網記者今午(9日)2時許到現場巡視，發現有逾150人冒寒排隊，場地頗為空曠，但僅得6個採樣亭，等候人龍須穿過大堂，繞過整幢大廈，部分行動不便人士需要家人攙扶而至，有居民對安排感到不滿。

行動不便的盧婆婆已屆83歲高齡，她排隊等候1.5小時，採鼻咽樣本時亦因敏感而不適。由於擔心疫情，她已減少外出，坦言「早啲檢測安樂啲」。她說，不熟悉收取檢測結果訊息的操作，需要女兒代勞。

居民傅小姐則稱，與家人一起在寒風中等了1個多小時，而且採樣時有一點不適。大學生伍先生等了半小時，指採樣站地點尚算方便，他採樣時沒有不適，亦相信「強制檢測」有一定作用。

啟德社區主任何志遠透露，欣晴樓約有2,000多名居民，但採樣站只由今日至周一(11日)設置3日，且工作人員未有預計會如此多人，故要作臨時安排。他又說，部分居民因居於「疫廈」，被僱主要求取得無染疫證明方可上班，為此欲取樣本瓶檢測，但門診今日未有開門，採樣站又不收樽，對此感徬徨，惟有等人流疏落時才去採樣站。