中九龍幹線中段隧道2個地盤爆疫　7工人中招

香港再有工地爆疫，涉及1宗確診及6宗初步確診個案。路政署今日(9日)表示，涉事為轄下的中九龍幹線中段隧道工地，昨(8日)已得悉該工程合約的馬頭角工地內一名承建商工人確診，今日再獲通知，該工程合約另有6名分別於馬頭角及何文田工地工人初步確診。

有關工程合約總承建商為布依格(土木工程)有限公司。確診工人於1月6日感不適，自行求醫，並於昨日獲通知確診，他最後上班日期為本周二(5日)。至於初步確診的6名工人的最後上班日期則為昨早。承建商隨即聯絡衞生防護中心，並為該工地進行全面清潔及消毒，以及安排該合約的工程人員接受病毒檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君又透露，該地盤貫工地內設有貨櫃予工人作休息及更衣室，據悉工人並非共用貨櫃，但由於地盤人多亂雜，推斷或因有人未妥善配戴口罩肇禍。當局已對有關地盤發出強制檢測公告，要求於1月3日至9日期間，曾於該地盤逗留超過2小時的人士須接受強制檢測，料涉及逾300名員工。