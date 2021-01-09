獲房署重批景林邨單位租約申請　視障漢終於有家可歸

六旬視障漢黃伯因疫情滯留內地近1年，返港後驚見其位於將軍澳景林邨景榕樓的公屋單位，因欠租而被房屋署收回，加上近日天氣漸冷，黃伯無奈撬開門鎖入屋暫住，事件曾驚動警方。事件經東網報道後，不少熱心街坊紛紛上門贈送物資予黃伯渡過難關。至今日(9日)事件有突破性發展，房署最終決定重批其租約申請，黃伯放下心頭大石之餘，坦言全靠有東網報道才能引起關注，對此表示感激。

黃伯透露，房署今晨派員到來洽談單位續租事宜，最終為他保留單位，讓他繼續租住，並着他盡快簽署確認，審批程序需時約1周，期間他能繼續居於該單位。面對突如其來的喜訊，黃伯感激東網的廣泛報道，又指東網為第一間報道今次事件的媒體。

他續稱，連日來家中沒有熱水供應，多日沒有洗澡，事件曝光後，很多街坊及市民前來雪中送炭，他感激曾伸出援手的街坊、市民、警方及紅十字會等團體。由於現時屋內物資甚多，他會將食物及被鋪等物資，轉送給社會上有需要的人士，發揮香港人互助精神。

事發本周一(4日)下午5時許，警方接獲一名房署女職員報案，指有空置單位門鎖被撬開，警方到場發現黃伯，他聲稱去年1月返內地汕頭拜祭父母，豈料爆發疫情滯留當地，期間未能向房署交租，他曾委託內地親友寫信向房署說明難處，但不知道房屋署是否收到信件，亦曾向當區區議員求助。