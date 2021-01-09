WhatsApp與Facebook共享資訊　專家憂洩私隱

不少港人使用通訊應用程式WhatsApp與親友聯繫，惟日前WhatsApp更改私隱政策，要求用戶同意WhatsApp與Facebook(Fb)共享用戶資訊，包括電話號碼、位置等，若用戶未於下月8日前同意條款，其帳戶將不能繼續使用。WhatsApp發言人指，相關改動是讓公司可將WhatsApp的對話儲存在Fb大規模設施，但此舉動引來不少用戶擔憂，甚至有人呼籲杯葛。有資訊科技界人士表示，擔心WhatsApp此舉或洩露更多用戶私隱。

新興科技教育協會會長洪文正指，對WhatsApp今次改動感到擔心，認為或會洩露更多用戶私隱，他解釋，若WhatsApp與Fb共享用戶資訊，Fb可以從中分析更多用戶的喜好、購物習慣等，再推出不同廣告。洪明言，這並非好事，但WhatsApp與Fb均是免費的平台，作為用戶，未必有很大的議價能力，惟有接受。

他建議，用戶若不想接受新的私隱政策，可考慮轉用其他平台。他指，香港很多人已習慣用WhatsApp與Fb，要轉用其他平台不容易，很視乎用戶會聯絡的群組能否轉至新平台，用戶需自行於「方便與私隱」作衡量。

而WhatsApp的舉動在國外亦引來多位名人發聲呼籲杯葛，包括美國電動車公司Tesla始創人馬斯克，他在Twitter發文，貼文只有「用Signal（Use Signal）」一句話，呼籲民眾轉用加密通訊程式Signal。Signal的功能類似WhatsApp，但只會收集聯絡資料，資料不會與用戶個人身份連結。