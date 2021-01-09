政府取消年宵市場惹花農不滿　下周一將與業界會面商討後續安排

本港第4波疫情反覆，政府宣布取消原定下月舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。消息一出，隨即引起不少花農不滿，業界估計取消年宵將損失超過300萬港元，業界下周一(11日)將與政府會面，討論取消年宵的後續安排，有花農希望政府提供補助、亦有花農選擇開放自家花園自救，讓市民到場揀花。

有「蘭花大王」之稱的花農楊小龍指，今年的年宵市場共投得16個攤位，而年宵亦是業界全年中最重要的活動，以往年宵的收入可抵整年支出，今年年宵取消，估計損失超過300萬港元，直言現時「不知怎算」。他提到，業界將於下周一與政府會面，希望屆時政府可提供方法協助業界銷售年花、或為業界提供補助。

位於大埔林錦公路的強記花園，負責人李永強在年宵市場亦共投得14個攤位，他指簽訂合約時，內文已提到年宵有機會取消，但他批評當局在決定前「一刀切」取消年宵前未有與業界商討。

如今年宵取消，不想心血付諸東流，李只好設法自救，由即日起至年廿八、即下月9日開放30萬呎的花園，每日朝6晚12，讓市民到場揀選心儀的年花。他表示，價錢會較往常便宜約1成，又指花場有售價為10港元至1萬多元的年花供市民選購。他另外已準備3000個口罩派發給到場的市民，屆時亦會做足防疫措施，並已安排足夠人手、協助分散人流，他形容做法屬無辦法中的辦法。李又提議，漁農自然護理署應善用農業持續發展基金，支援業界。

香港鮮花批發商會主席黃慶強則指，政府昨晚才公布取消年宵，很多同業正為此感到焦慮。被問到政府提出與業界商討各種可行措施，業界是否已有一些建議，黃表示仍需與同業討論。

今日（9日）有不少市民特意到郊外花場購買年花。特意從青衣到元朗花場買蘭花的黎先生指，花場的蘭花在溫室種植、質素好，而且價錢亦很穩定，今年售價與往年差不多；另一位客人盧先生亦表示，花場的蘭花有水準，在花場買亦較便宜，所以特意到場買花。他又提到，坐地鐵同樣很多人，質疑政府取消年宵是否必要。