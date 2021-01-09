政Whats噏：謝偉銓建議增加股票印花稅 　張華峰：簡直係殺雞取卵！

政府將於下月24日發表新一份財政預算案，陸續有議員發表自己對預算案嘅意見。儘管建制派議員喺議會佔絕大多數，但意見都係有所分歧。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)日前就建議政府增加股票交易印花稅，結果就惹來金融服務界議員張華峰(肥老闆)不滿，仲喺社交平台發文、不點名話對Tony嘅建議感到遺憾，指政府若果為增加稅收而增加股票印花稅，簡直係殺雞取卵呀！

Tony話政府面對財赤，但喺私人市場萎縮嘅情況下，政府唔應該「閂水喉」，反而係施行應使則使、刺激經濟嘅做法。佢提出新一份財政預算案應按「能者多付」嘅原則，希望政府增加股票交易印花稅、博彩稅同汽車首次登記稅，同埋考慮進一步調高豪宅物業交易嘅印花稅等方式為香港稅收開源。

點知肥老闆就持不同意見，隔日就喺社交平台發文話，對於有議員向政府提議增加股票印花稅以增加政府收入感到非常遺憾。佢話香港嘅國際金融中心嘅地位來之不易，金融業每年為香港貢獻約18%嘅GDP，如果政府為咗增加稅收而採納建議，增加股票印花稅無疑係殺雞取卵，仲會摧毀港國際金融中心地位添！佢就建議政府應進一步優化上市制度，積極鼓勵大中小企業同埋不同股權架構公司來港上市，講明會同政府如實反映業界意見。

面對肥老闆嘅炮轟，Tony又點回應呢？之後我哋向Tony查詢，佢話明白每個議員都會為自己業界着想，但佢覺得其實增加少少股票印花稅並唔會對行業有好大影響，舉例話新加坡嘅股票印花稅係香港嘅雙倍添。另外，Tony又話其實大家都想政府畀多啲支援、減稅同提供福利，但倘若每個行業都反對「能者多付」，咁政府「錢從何來」呢？不過，佢又「戴返個頭盔」，話其實議會呢個平台都係自由表達意見啫，相信政府最後會衡量，再決定做抑或唔做喇。

其實政府自從推出4輪防疫抗疫基金之後，就一直話要預留財政力量以備不時之需，仲拒推第3輪保就業計劃，社會各界都預料農曆新年後會出現裁員潮。倘若政府依家都唔開始諗點樣「開源」，淨係繼續「節流」嘅話，市民就惟有自求多福喇！

設計對白

謝偉銓「政府要以『能者多付』原則增加稅收，否則錢從何來？」

張華峰「咁做係殺雞取卵呀！」