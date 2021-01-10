防疫物品塞爆強檢屋邨公用垃圾桶

本港爆發新冠肺炎近一年，防疫工作卻甩漏多多。去年底收緊強制檢測門檻後，逾40幢大廈需要強檢，惟設於樓宇之間的檢測站隨時變「播毒站」，有強制檢測的公屋公用垃圾桶，被發現充斥大量保護衣及口罩等醫療廢物，社區亦缺乏棄置口罩專用垃圾桶。有地區人士直斥亂棄醫療廢物不可接受，要求改善防疫措施。

被要求強檢的觀塘順利邨利康樓，近日被揭發邨內公用垃圾桶被塞滿防護衣及口罩，更因滿瀉散落一地。綜觀全港，無論食環署設置的街道垃圾桶，抑或房屋署管理的屋邨垃圾桶，皆未有因疫情加強防範，不少市民用完口罩隨意棄置，恐令病毒蔓延。反觀內地多個城市早已設立棄置口罩的專用垃圾桶，其中北京更有垃圾分類員駐守，將居民拋棄的口罩進行初步消毒後再放入密封的桶內。

觀塘區區議員符碧珍表示，已即時向有關部門反映順利邨有垃圾桶被醫療廢物塞爆情況，居民都擔心增加播疫風險，尤其社區長者較多，要求管理處加強防疫措施，亦促請食環署及房屋署等政府部門，在公眾地方設置棄置口罩專用垃圾桶，並加強回收工作，防止社區爆發播疫危機。