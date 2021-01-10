防疫盲點三不碰　確診清零發噏風

新冠肺炎疫情爆發近一年，第4波疫情雖有緩和迹象，但「清零」遙遙無期，全因港府的防疫工作有3大漏洞，包括：每逢假日在鬧市擺地攤叫賣如同「市集」的南亞小販；席地開「無罩大會」、唱歌跳舞的外傭；以及「警方冚不盡，黑幫催又生」的無牌樓上吧。政府不敢碰以上3大盲點，令疫情一波未平，一波又起。有議員擔心若問題一直擱置不理，難保第5、6、7波疫情陸續有來。

自爆疫以來，政府多次修訂《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（599G章）的人數上限，防止人群聚集。但南亞小販如有「保護傘」庇佑，每逢假日在各區「犯聚」無王管，成為爆疫一大盲點。中環德輔道中、雪廠街一帶，大量南亞小販肆意佔據行人路和馬路，擺地攤出售冒牌衣飾。他們時而除罩高聲叫賣，吸引大量人群聚集。每當有食環署人員巡邏，他們便瑟縮在大廈旁和銀行門口的私人地方繼續擺賣，執法人員「冇符」。

有「南亞市集」之稱的深水埗北河街及南昌街一帶，更是南亞小販的另一個「重鎮」，周末湧現至少10檔販售衣飾的無牌攤檔。部分由南亞男子把風、印尼女子負責推銷，期間不時除罩「吹水」吸煙。不少南亞小販更是假難民，成為本港的治安和衞生「毒瘤」，翻查資料，過去7年政府燒逾60億公帑處理免遣反聲請及相關工作，成為巨大的財政黑洞。

其次，本港先後多次出現外傭群組，不少外傭抵港隔離期間將病毒傳染給同鄉，部分甚至傳染給僱主，造成多個爆發群組。有婆婆更因擔心外傭放假外出「中招」，向精神科求診。但港府仍然未有吸取教訓，加強執法，外傭熱點假日依舊人頭湧湧，肆意開「無罩大會」，成為第二個漏洞。

中環環球大廈商場外有多間運輸公司，門外擠滿數十名正打包貨物的外傭，路邊擺放大量紙箱，令現場擠得水洩不通。中環郵政總局附近的行人隧道、旺角花園街行人天橋、銅鑼灣維園等，有不少外傭席地而坐，甚至3至4人聚集。有人分享食物、「攬頭攬頸」影相，又除口罩傾電話，甚至唱歌跳舞等。有外傭為了賺取外快，向同鄉出售自製家鄉食品。

港府的防疫規例多次向酒吧業開刀，業界損失慘重。惟無牌樓上吧藏污納垢，政府卻「放軟手腳」。警方在過去的聖誕節和新年長假期，於各區搗破十多間無牌酒吧，可見情況已非常嚴重。除夕夜警方分別於屯門、元朗、大埔、葵涌及觀塘區，搜查多間位於工廈和唐樓的無牌酒吧，檢獲大量酒精、骰盅、水煙，甚至大麻和可卡因等毒品，拘捕至少150人。

聖誕假期間，警方亦掃蕩了5間相信由黑幫和勝和操控的無牌酒吧，有酒吧內藏大量刀和鐵棍等攻擊性武器，警方更檢獲約值70萬元的毒品。其中一間有10多名男女在場內吸食水煙，無佩戴口罩、彼此相隔亦少於1.5米。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，若有群組繼續無視禁聚令，難以切斷傳播鏈，影響感染控制工作。他對無牌樓上吧感到憂慮，因礙於非法場所，確診者有機會隱瞞行蹤，令政府難以追查密切接觸者。他又指第4波疫情跳舞群組牽連甚廣，社區仍有不明源頭個案，加上農曆新年將至，即使確診數字反覆向下，對「清零」信心不大，促請市民自律，政府亦應加強執法。

議員柯創盛指，有關3個播疫群組一直存在，但政府的跨部門協作安排和執行力差強人意。部門各自為政，令這些播毒源頭成為抗疫工作的三大漏洞，恐影響疫情控制。他指疫情爆發已近一年，但防疫措施不夠精準，市民無所適從、出現抗疫疲勞。他促請政府加大力度巡查和依法檢控違例群組，以實際行動回應其所謂「張弛有道」的防疫措施。

由去年除夕至本月3日，勞工處聯同警方及康文署等多個部門，在外傭經常聚集的地方採取聯合行動，共發出51張定額罰款通知書。警方回覆指，就《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（599G章），由去年3月29日至本月3日，中區警區及深水埗分區分別巡查1,025及1,599次，分別發出211及277張定額罰款通知書；中區警區並作出6宗檢控。

食環署則回覆，由去年4月至本月3日，就檢控無牌小販宗數及採取聯合行動，在皇后像廣場一帶，分別錄3宗及60次；北河街有19宗及25次；南昌街有5宗及47次。