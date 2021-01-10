DSE歷史科取消試題風波　楊穎宇重申嚴守保密原則

2020年中學文憑試歷史科一條關於中日關係的題目引發爭議，試題其後被取消。在事件中辭職的考試及評核局前歷史科評核發展部經理楊穎宇，早前指摘考試局非獨立運作，曾干預運作等。考評局在去年12月30日發表聲明，指出楊穎宇的辭職，純因他個人向局方提出，並無向楊施壓，而歷年來文憑試的審題委員會人選，皆由考評局全權負責和審批，強調曾受僱考評局人士如涉嫌洩露保密資料，或發表不符事實的言論，會作嚴肅跟進。

楊穎宇昨晚(9日)回應考評局的聲明，指出在遞交辭職信前，仍積極籌備2021年歷史科考務工作。然而，管理層於2020年7月22日下午與他討論其去留問題，他確信管理層在會議上所提供的資訊為真，遂決定遞交辭職信「保命」，並剎停所有2021年考務工作，管理層將相關工作另交同事負責，此後他對2021年本科考務人事和擬題情況毫不知情。楊又指出，審題委員會人選的審批情況近幾年出現巨大轉變，惟事涉具體操作內情，基於保密原則，故不予評論。

楊又重申自己一直嚴守考評局保密原則，就算涉及重大公眾利益事宜，亦嚴格遵守保密原則。就「黃色事業信函」事件，為了保護家人的人身安全，楊由即日起謝絕就試題事件的訪問邀請，亦不會在公開場合評論或回應試題事件。