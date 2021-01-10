警搗破觀塘無牌酒吧　多人違禁聚令罰款5000

警方於昨日（9日）晚上，搗破觀塘鴻圖道42號華寶中心內一個樓上無牌酒吧，酒吧負責人涉嫌違反停業令及相關罪行被捕，多名男女酒客則涉嫌違反禁聚令，警員向他們發放禁聚令告票，每位罰款5000港元。警方將於凌晨時分向傳媒交代案情。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。