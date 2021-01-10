東方日報A1：抗疫漏洞危及學童　政府放生恐變靠害

隨着第4波疫情爆發，教育局雖宣布所有幼稚園、中小學、補習學校須停止面授課堂及校內活動至農曆新年假期，1月11日起才安排小量學生回校。不過，市面上有不少補習社、教育中心受人數所限，不受《教育條例》規管，不用停課，可如常開業。議員批評政府部門缺乏協作，導致防疫漏洞，促當局立法規管補習社。

停課期間，東方日報記者到新蒲崗廣場巡視，內有20多間教育中心，逾半都有開業，每間中心有2至6個學生。記者致電某補習社，導師暗示可用「託管」的名義安排補習，每節課堂有兩個老師、3個學生。他透露，上月中有警察巡查，但他們出示通告，表明可開放校舍做託管，沒有違規。另一補習社員工也說：「唔係個個請得起工人，如果係熟人，小朋友又守規矩，咪畀佢嚟坐吓、做功課囉！」但他強調每次只有2至3個學生，導師也不會提供面授課程。

有補習社導師則稱，中心屬私人地方，不受禁聚令、停課令規管，可照常營業。教室放置了透明膠板，也禁止學生進食、除口罩，每次最多4至6人上課，「我問過相關部門係可以開門，如果唔得，應該要有清晰指引。」

根據《教育條例》第3（1）條，若機構一天向20人或以上、任何時間向8人或以上提供教育課程，便需註冊為學校。疫情期間要跟從當局指引停課，但需開放校舍，讓乏人照顧的學生回校，並安排教職員當值。換言之，有註冊的教育中心可開放校舍，但不能面授。而人數低於要求、教授興趣班的中心就毋須註冊、毋須遵守停課令。

就此怪現象，教育局回應稱，上月有接獲補習社營業的投訴，並按機制嚴肅跟進，包括按需要巡查學校，以確保學校遵守指引，並有提醒學校遵守防疫措施。警方則稱，上月接獲市民報案，指商場內的補習社疑違反禁聚令，但警員到場並無發現有人違規。

議員張國鈞認為，補習社「攞正牌」開門，與港府防疫方針背道而馳。政府各部門缺乏統籌協作，導致防疫出現漏洞，政策遲大到，執行走樣等情況，措施成效也大打折扣，最終令小市民受苦。他建議政府鼓勵雙職家長送子女回校託管，而非私立補習社，因為學校空間較大，感染風險相對較低，老師也可幫忙照顧進度落後的學生，當局亦應該勒令非註冊的教育中心停業，堵塞漏洞。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，小型補習社通風差，傳播風險甚高，而且，英國和南非的變種病毒更容易感染兒童，家長要格外小心。梁又說，非註冊教育中心難以規管，要靠家長自律，宜待確診個案回落，才送子女去補習。至於有註冊的，他認同開放校舍是一折衷方法，以減輕照顧壓力，但應避免面授，降低傳播風險。

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