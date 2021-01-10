我有正能量：捐贈窩心暖衣　伴弱勢社群抗寒冬

寒冬來臨，繼元旦日的最低氣溫打破自2005年以來元旦的最低紀錄後，寒冷天氣在今個星期再度來襲。但低溫下，並非每個人都有足夠衣服禦寒，無家者、低收入家庭、獨居長者等或未能負擔厚衣服的費用而只能穿着單薄衣服。有社企不忍弱勢社群在寒冬下「捱凍」，向有心人籌集寒衣，再派發予有需要人士，盼令一眾基層人士可溫暖度過寒冷天氣。

「你想揀咩衫呀？要咩碼？」社企「銀杏館」位於油麻地的餐廳中，有一個角落掛滿了各式各樣的寒衣，包括羽絨、毛衣等，旁邊更擺放了厚被、睡袋等禦寒物品，一眾義工正協助有需要人士選取合適衣服及物品。

當中衣衫單薄的張先生原本是洗碗工，但受疫情影響至今失業超過一個月，從派飯的義工得知有寒衣可取，便到場取走兩件大衣，「依家冇錢買衫，想慳番啲錢。」同場的獨居長者吳婆婆坦言天氣十分寒冷，家中的棉被不夠保暖，便拿了一張棉被、一個枕頭及一件為孫兒挑選的童裝厚褸，「今日得(攝氏)7度，好凍呀，冇衫着真係好淒涼。」

弱勢社群在寒冬中能有厚衣服禦寒，有賴一眾好心市民捐贈寒衣，梁先生就是其中之一。居住在西貢的梁生特意把一箱衣服由家中帶到油麻地，當中大部分是新衣服，包括外套、保暖內衣等，希望可以幫助長者及無家者，並減少浪費，「好多衫買咗又着唔晒，擺喺到又冇用，捐衫畀啲老人家，覺得好有意義。」

「好多善長攞衫嚟捐，佢哋真係好有心。」義工Jojo上月在朋友介紹下，擔任銀杏館的義工，幫忙包裝口罩及分發衣服，因為有太多衣服，要仔細分開衣服性別、碼數等，讓有需要人士挑選時可以更方便快捷。她坦言義工工作十分有意義，雖然做到的事情不多，但在這段艱難時期可以幫人仍是十分難得的事。

「香港人真係好有愛。」銀杏館行政總裁麥敏媚知道聖誕節至除夕期間天氣寒冷，特意舉辦寒衣捐贈活動，期間反應十分熱烈，很多好心人不止捐出舊衣，更特意購買新衣服及禦寒物品捐出，「收到嘅時候，我哋就幫手轉發，無論（捐助）多與少，都係佢哋嘅用心同熱熾。」她自稱是聖誕老人，在年尾收集有心人擁有的東西，以中間人的角色，轉發予有需要人士，為他們帶來「及時雨」。

麥敏媚指去年是艱難的一年，香港更是難上加難，在此期間舉辦這個活動令人十分鼓舞，希望可以藉此聯繫人與人之間的關愛。雖然當中遇到很多困難，如運輸、場地等，但幸得各方朋友協助，最後都成功舉辦。

「寒衣捐贈活動」於去年12月24日至今年1月2日期間舉辦，在油麻地、長沙灣、油塘、太古及上環分店，以及好心人臨時借出的筲箕灣店舖派發寒衣，亦請來地區組織幫忙及親自落區派發，總共派發了逾3萬件衣服及物品予有需要人士，包括長者、無家者、單親家庭等。組織指活動雖已圓滿完結，但會考慮之後再次舉辦。