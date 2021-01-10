黎智英嚴寒續押第10天　兩子探監稱與父閒談

黎見恩指，父親在收押所內還押多日仍精神不俗。（吳鎮興攝）

壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，上月31日的除夕夜再度被還押於監房看管，至今踏入還押的第10天。連日來其家人多次探望，黎的2名兒子黎見恩和黎耀恩今早(10日)8時許亦再度現身荔枝角收押所外，排隊候見收押牢房的黎智英，但未見兩人有帶備物件探望。兩人大約探訪1小時後離開。

黎見恩離開收押所時，回應記者提問，表示父親情況良好，心情和精神亦不俗。近日天氣急速轉冷，黎見恩亦指父親在收押所內「夠衫着」。他指，3父子見面只是閒話家常，並未有提及連日內發生的警方拘捕事件。2人回應後隨即離去。

因上月23日獲高院法官李運騰批准以現金1,000萬港元及不可離家等多項條件保釋，律政司因此提出上訴，案件排期今年2月1日審理。

73歲的黎智英被控欺詐及違反港區國安法中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。至於上月23日，黎獲高院法官李運騰批准以現金1,000萬港元及不可離家等多項條件保釋，律政司因此提出上訴，案件排期今年2月1日審理。

黎另涉及前年和去年共4宗與未經批准集結的案件，其中一宗未經批准集結案早前在區院進行非公開的審前覆核，該案將按原定時間表，於下月16日開審，預計審期10天。