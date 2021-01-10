曾國衞批泛民無視警告最終被捕　斥美政客對暴力事件持雙重標準

美國日前有示威者衝入國會大樓，最終導致多人死傷。政制及內地事務局局長曾國衞接受內媒訪問時提到，早在前年的反修例運動之中，本港示威連連發生，但有美國政要公開支持暴力示威者的言論，如今卻譴責衝擊國會的暴力，斥其言論是典型的「美式雙重標準」。

曾國衞指出，前年本港立法會同樣遭示威者闖入，但美國仍然指屬和平的示威者，但轉頭發生於美國國會身上時，就被美方指為暴動。然而一連串風波在《港區國安法》實施後，本港社會治安及政治體制已經有所平伏，達到撥亂反正，止暴制亂的效果。

另外，警方近期以涉嫌違反「顛覆國家政權罪」拘捕組織或參與初選的55名民主派人士，曾國衞亦指出，已經在民主派的「35+」初選前，提醒初選或違反《港區國安法》，需要承擔法律後果，「但很遺憾，他們無理會我的提醒，還是非常囂張地繼續這種活動。」

對於港府正研究修例，完善公職人員宣誓有關《宣誓及聲明條例》及《區議會條例》，曾國衞指，個人認為區議員是公職人員，因此正研究將區議員納入相關修例；若有區議員宣誓效忠、擁護港府和《基本法》，但最後卻違反聲明，也需要追究。