美英澳加斥拘捕泛民損一國兩制　王國興轟干預香港事務

美國、英國、澳洲及加拿大外長周日（10日）發聯合聲明，嚴重關切香港政府以《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」大規模拘捕55名政客及社運人士，強調原定去年9月舉行的立法會選舉，日後以公平方式進行是相當重要。

美國國務卿蓬佩奧、英國外相藍韜文、澳洲外長佩恩、加拿大外長商鵬飛在聲明表示，《港區國安法》明顯違反《中英聯合聲明》及損害「一國兩制」原則，剝奪香港人的權利和自由，被利用來排除反對派政見。

聲明促請香港及中央政府尊重香港人在不需畏懼被捕及拘留的情況下，享有法律保障的自由和權利，強調押後的立法會選舉要公平舉行，包括不同政見的參選人。

港府回應指，通過法律維護國家安全是國際慣例，《港區國安法》亦全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，且與其他司法管轄區相類似的國家安全法律看齊，甚或更佳。對於相關聯合聲明中指控《港區國安法》損害「一國兩制」的評論，發言人批評其他司法管轄區的高級官員妄語詆毀《港區國安法》，明顯地是採取雙重標準。

「23萬監察」發言人王國興批評，幾個國家是藉著這份聯合聲明，粗暴干預中國內政、插手香港事務，直斥他們的行為毫無道理。他又提到，2019年本港示威活動連連，實為港版顏色革命，當中有無數的破壞及搗亂，嚴重威脅港人生活及本港經濟，但外國卻從未批評這些行為，反映他們是雙重標準。王認為，自《港區國安法》實施後，香港社會重新回復穩定，是「事實勝於雄辯」，這份聲明只會「更見外國的無道理及雙重標準」。