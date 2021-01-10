失業率高企羅致光籲年輕人北上搵工　團體斥無助解決就業問題

新冠肺炎疫情影響全球經濟，香港作為外向型經濟體，首當其衝，不少大學生一畢業就失業。面對香港失業率高企及青年就業不足問題，勞工及福利局局長羅致光今日(10日)發表網誌，鼓勵年輕人到大灣區內地城市工作。對於港府無能解決失業問題，反叫港人「北上」就業，有團體批評政府對年輕人就業缺乏長遠考慮，又稱計劃未必能吸引大學畢業生，無助他們就業。

羅致光在網誌表示，鼓勵年輕人參與「大灣區青年就業計劃」，到內地城市工作以汲取經驗，開闊眼界。他又指，大灣區擁有龐大的市場，建議香港青年將目光放得更遠。

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指出，面對經濟不景氣，僅有少數行業如醫療等急需人才，然而不少大學畢業生缺乏專業技能，僅持有一張「沙紙」的學位證明，同時缺乏工作經驗，導致應聘時缺乏議價能力，遲遲未能就業。她批評政府對於年輕人就業問題缺乏對策，僅推動他們到大灣區就業，不但缺乏長遠考慮，計劃亦未夠吸引，擔心未能吸納人才。

她建議政府針對性地為年輕人提供培訓，為部分人手緊張及有潛力的行業，如網絡管理及專職醫療等行業，提供系統性的培訓。