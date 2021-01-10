丹麥政客自揭助許智峯潛逃　葉劉指已犯2罪入境即可起訴

立法會前議員許智峯去年11月棄保潛逃至英國，及後有份協助其離開香港的丹麥政客更在網上公開整個計劃。保安局前局長、議員葉劉淑儀今日(10日)表示，2名協助許逃亡的丹麥政客於去年發出虛假邀請協助許智峯潛逃，最少已觸犯2項罪行，包括《刑事訴訟程序條例》中的「任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行」及「串謀罪」。她指，根據昔日法庭曾頒布的案例，於境外串謀亦屬違法，如相關人士踏足香港，政府便可作起訴。

葉劉淑儀指，港府對串謀罪有域外管轄權，若嫌疑人日後進入香港境內，執法部門可作拘捕，她亦引用保安局局長李家超早前指，如某人在海外達成某串謀協議，而該協議作出的行為涉及干犯可在香港審訊的實質罪行，該人如之後在港可因涉嫌干犯串謀罪在香港被檢控。葉劉認為，這代表2名丹麥議員雖然不在香港，但亦可能觸犯該條例。

葉劉又指，收到本地、國際甚至丹麥傳媒查詢，問及港府會否就此要求「引渡」2名丹麥議員到港，她表示香港與丹麥之間沒有移交逃犯協議，但兩地卻有《刑事司法互助協議》，根據此協議港府有權要求丹麥警方協助搜集證據。不過，她指現時港府只掌握相關人士公開談及的資料，單憑這些片面之詞並不足夠，認為港府需要收集更多確實證據。