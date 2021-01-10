批明日大嶼出發點欠深思熟慮　蔡宏興：香港非無地可用

備受爭議的「明日大嶼」計劃於去年12月4日，在立法會財務委員會上通過涉款5.5億港元的前期研究撥款，會上不少議員認為計劃造地的平均土地呎價與棕地相若，質疑政府為何不收回棕地建屋，亦狠批政府的解說工作不足。華懋集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興今早(10日)在電台節目表示，目前沒有足夠資料判斷是否支持明日大嶼，但「不同意香港冇地」，認為香港仍有農地、棕地等，可改變用途；政策上丁屋、地積比等亦可調整。

他指出，目前使用棕地有較多討論，雖然要面對業權、非法經營等問題，但他認為應該可以解決土地不足問題，並謂「假如只是覺得單位不夠就要填海，出發點未夠深思熟慮」。

蔡續批評本港太多納米樓，需思考政府不干預主義是否仍適合，又指香港建築條例較為保守，建議政府在合約上加入不同條款，給予多點公共空間，讓市民日常生活更舒暢，並以部分空中花園不能種樹為例，反映政府需要規管設計質素。他又質疑政府賣地以「價高者得」的政策，將住屋成本推高，認為當局不應「賺到盡」，應透過建築改善土地問題。