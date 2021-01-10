屯門澤豐花園澤民樓再有2人中招　12間食肆上疫榜

本港新冠肺炎疫情現反撲之勢，昨日(9日)錄得59宗確診個案，新元朗中心第3座及屯門山景邨景麗樓被列入強制檢測名單，前者累計5宗，最早確診者於上月31日發病；後者累計3宗，最早確診者於上月23日發病，均為源頭不明個案。至於早前被列入強檢名單的屯門澤豐花園澤民樓再有2人中招。另外，再有12間食肆上疫榜，包括九龍灣德福商場「元気寿司」及「茜廊餐廳」都有確診者足跡。

因污水樣本持續驗出新冠病毒的牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓須作第二次強制檢測，昨日再添3宗確診，該樓過去14天累計有8宗確診個案。

●新增確診者到訪的食肆名單：

●柴灣 環翠商場金都海鮮酒家

●青衣 青衣城2期一粥麵

●將軍澳 東港城Beans

●將軍澳 東港城海街丼

●油尖旺 廟街189號Fusion Kitchen

●油尖旺 港灣豪庭廣場百份百餐廳

●油尖旺 聯合廣場好彩海鮮酒家

●深水埗 蘭秀道5號韓盛朗

●黃大仙 黃大仙中心大家樂

●黃大仙 黃大仙中心大快活

●九龍灣 德福商場1期元気寿司

●九龍灣 德福商場1期茜廊餐廳