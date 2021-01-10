規劃署署長李啟榮本月退休　難忘新界東北發展諮詢會被擲水樽

發展局局長黃偉綸今日(10日)發表網誌，透露2016年起出任規劃署署長的李啟榮於本月退休。李加入政府逾35年，參與過多個新發展區的規劃，見證規劃署的誕生。李表示，1985年加入政府任職助理城市規劃師，當時香港的法定規劃圖則只涵蓋很少地方，直至1990年規劃署成立後，政府才加強規劃工作，逐步為地區訂定合適的發展規模。

李形容最難忘的規劃項目是啟德發展項目和古洞北／粉嶺北新發展區（時稱新界東北新發展區）項目。他稱，啟德發展項目始於上世紀90年代，當時社會很關心舊機場用地的發展，有關的規劃圖則經多番修訂，城市規劃委員會（城規會）更曾在諮詢會中收到超過900份反對意見， 亦曾試過有請願人士從海陸空三路前來表達訴求，場面壯觀。

至於古洞北／粉嶺北新發展區項目，李稱最深刻莫過於其中一場公衆諮詢會，當時場內有數千人拉起橫額之餘，更有與會者向台上擲水樽。他認爲儘管許多規劃議題均有爭議，但只要「臉皮厚、高EQ、敢創新」，好好總結經驗，就能推動城市不斷演進。他又指發展項目未必能滿足所有人，但透過法定條例和程序，能在爭議中找到平衡點，令整個城市步伐向前邁進。