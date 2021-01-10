疫情重挫經濟催化數碼轉型　黃友嘉：積金易明年分階段啟用

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，社會各界飽受衝擊，積金局主席黃友嘉今日(10日)發網誌回顧去年的工作時，形容去年充滿了不尋常及挑戰，國際上接二連三地出現「黑天鵝」事件，除疫情全球肆虐，中美關係緊張，又適逢美國大選年，環球金融市場荊棘滿途，他指積金局在難關重重的環境下堅守崗位，保障強積金計劃成員的利益，包括為打工仔追討拖欠的強積金供款，並持續優化強積金投資選擇等。

黃表示，「積金易平台」項目今年將進入關鍵的構建階段，雖然去年經濟飽受新冠疫情重創，卻催化了數碼轉型的步速，相信當積金易平台項目在2022年建成後分階段啟用時，市民對數碼轉型的接受度會達相當水平，有助平台帶動強積金制度革新轉型，令400多萬計劃成員和使用者，能受惠於創新普及的金融科技。

他續指，積金局將在新一年繼續本着專業態度，向強積金數碼新生態的目標推進，並會全力推動強積金業界轉型以提升數碼能力，令他們更具抗逆力及提高業界競爭。