斥泛民初選目標是癱瘓港府　葉劉：屬顛覆國家政權的非法手段

55名涉組織或參選去年7月民主派初選的泛民人士，早前涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」被警方國家安全處拘捕。保安局前局長、議員葉劉淑儀今早（10日）在電視節目上指，泛民舉行的初選目的為癱瘓港府，並引致外國制裁香港，認為初選是非法手段，以達到顛覆國家政權的行為。她又批評泛民意圖否決立法會上所有開支建議及法案，斥癱瘓立法會運作的目標是非常惡毒。

根據《港區國安法》第22條，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即屬犯罪。葉劉淑儀指，泛民舉行的初選非普通政黨初選，由初選發起人之一戴耀廷提出的「攬炒十步曲」來看，他們最終目的是透過否決《財政預算案》，迫使行政長官下台，令中央採取強硬措施，使外國干預及制裁香港，最後令香港陷入混亂，她認為這樣的初選是非法手段。

對於警方今次大舉拘捕50多人，葉劉相信警方是根據合理懷疑行動，現時仍在初步偵查階段，最終獲多少證據及檢控多少人亦是未知之數，但認為未必檢控所有被捕人士，又不認同今次的行動屬「濫捕」。

有人指《基本法》賦予議員否決《財政預算案》的權力，認為《港區國安法》與其有所抵觸。葉劉表示，雖然《基本法》賦予立法會監察政府的職能，但仍需要合理、合法行使，如立法會議員未看到《財政預算案》就決定否決，以迫使行政長官下台，就是濫用或扭曲《基本法》的原意，目的是顛覆政府。

被問到往後立法會議員在會上是否難以成為反對派，她指政府早前在會上提交「明日大嶼」前期研究及第4輪防疫抗疫基金的開支建議申請，雖然建制派議員佔大多數，惟部分人一樣投下棄權及反對票。她指西方國家也有忠誠反對派，強調本港議員只要接受「一國兩制」及支持《基本法》就可提出反對意見，又說自己身為行政會議成員「有啲嘢都會反對」。