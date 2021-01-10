年宵告吹政府研究屋邨賣年花　業界批人群聚集同樣有風險

因應新冠肺炎疫情，港府宣布取消原定下月舉行的農曆年宵市場及新春市場，並指將與業界商討各種可行方案，包括研究在公共屋邨銷售年花，盡量減低對業界的影響。有業界人士批評，政府的建議同樣令人群聚集，同樣有風險，希望政府協助銷售，但最實際的始終是為業界提供補助。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，在公共屋邨銷售年花，一樣有人群聚集，跟維園一樣，都是有播疫風險。賴建議，政府可以代為聯絡不同屋苑的業主立案法團，讓他們為住戶安排訂購及分發年花。

若要減低播疫風險，他建議政府可考慮架設網站，將農曆年宵市場搬到網上，讓市民在網上揀選年花。惟他坦言，網上買花始終不如親身揀花般有樂趣，而過往有人在網上買賣年花，亦曾發生貨不對版、客人拒收花的情況，這種方法同樣會衍生不同問題。

賴表示，疫情下各行各業均受影響，今次取消年宵，令花農失去銷售點、無地方賣花，一定會有損失，希望政府以花農的損失金額作參考，訂出補助金額，為業界提供一次性的補助，他直言「補助當然是最實際」。