華航香港爆遣散　員工質疑台總公司出雙糧兼派獎金

新冠疫情打擊全球航空業，有自稱是台灣的中華航空（下稱華航）香港分公司的員工向媒體投訴，有合約快到期的香港員工不獲續約或遭遣散，亦有人被調到陌生單位變相逼員工主動辭職。華航周日（10日）證實，香港分公司本月調整架構並調動員工，對被遣散員工給予高於當地法規要求的遣散費。

投訴的員工表示，同屬一家公司，台灣方面因去年靠貨機業務，營運在疫情中逆市上升，經工會與資方協商，在台員工於去年12月獲發一個月雙糧，更另獲3萬元新台幣（約8,400港元）的春節獎勵。相反香港分部員工則接「大信封」，質疑「華航總部的人就是人，分部的就不是人」。

華航對此表示，受疫情影響，旅遊業大環境不如以往，跟香港其他航空公司一樣，華航香港分公司業務也大幅縮減。對投訴指華航拿了香港政府「保就業」計劃發放的資助仍遣散員工，該公司回應有關薪金補助只拿到去年11月止。

華航表示，為強化營運，香港分公司於本月進行組織編制調整以及員工調動，並配合客貨運市場變化，安排部分員工轉任貨運部門，並因應業務縮減及精簡人手。