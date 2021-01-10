港府無招　爆疫不斷　調查指73%市民現抗疫疲勞

港府抗疫不力導致爆發第4波疫情，有團體研究顯示，有超過73%受訪者出現抗疫疲勞，全因市民長期遵守防疫措施下，心理已達臨界點，開始失去對抗疫情的鬥志和遵循抗疫指引的動力，更有人因長期留在家中而出現情緒問題，另有近80%人認為現時入境管制措施不足。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」今(10日)公布「全民抗疫對促進公共衞生的啟示」研究報告，調查於去年11月20日至27日期間進行，訪問806名18至65歲本港居民，其中「入境管制措施不足」引起最多人不滿，其次有53%認為檢疫措施不足。受訪者之中，有352人認為防疫措施過於寬鬆，佔總數43%，認為過於嚴謹只有70人，為8.7%。

港府早前購入大批新冠肺炎疫苗，調查發現有546人，即近68%人願意接種；而有388人認為疫苗安全性最影響接種意願，其次有173人關注生產地問題。至於港府大肆宣傳的「安心出行」，就有595人不願意使用，佔全數受訪者73%。

青年創研庫民生組召集人指，市民擔憂疫苗安全性，港府有必要透過更多渠道，例如區議會及非政府組織推廣疫苗，保持訊息公開透明。該組成員何穎琛及倪智承又指，市民不願使用「安心出行」反映市民關注私隱問題。