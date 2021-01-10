黃馮律師行遭接管客戶資金被凍結　苦主：日日問人借錢

黃馮律師行於去年12月24日，因嚴重違反《律師帳目規則》而被香港律師會勒令接管，令該律師行的客戶帳目被即時凍結，有涉事苦主今日(10日)舉行申訴大會，哭訴事發至今淪為人球，炮轟律師會接而不管、求助無門。據悉該行是業內二手樓宇買賣交易宗數最多的律師行，據苦主統計，暫時所知至少有79個家庭、約1200人受害，被凍結資金約1.26億港元。

苦主表示，事發至今仍有受影響買家未找到接手處理的中介律師，而他們每日唯一在做的事就是「撲水問人借錢」，否則會面臨撻訂，「簡單啲講，買樓唔成咩都冇，仲有機會破產」，更有業主斥「係咪要出第一滴血政府同律師會先會做嘢」，他們強烈要求律師會即時解凍款項、承諾存入資金可全數取回、交出實際處理方法及善後時間表，以及政府介入協助苦主促成交易。

其中一名苦主、30歲的陳小姐一度哽咽表示，儲了約5-6年錢作首期，但因律師行被勒令接管，有約80萬港元仍被扣，另外亦要再籌訂金和20多萬港元予稅局作釐印稅，最終需要借父母的退休金。另一苦主、從事公務員的林先生表示，早前向銀行按揭560萬港元買樓，現時有70萬港元被扣在律師行。他批評律師會接而不管，指銀行雖然向他表示可能可以再發放一次貸款，斥律師會為咗保障公眾利益而凍結黃馮，沒有保障苦主利益。

亦有苦主表示，事發後曾向多個涉機構查詢求助，卻被不斷互相推卸責任，慘變人球被踢來踢去。他們亦強調，這次並非單一事件，過去10年已發生20多宗類似接管事件，反映當中機制存在問題，苦主促請政府檢討現有政策，以保障市民的私有財產。