疫情下家務助理需求減半　工會推清理U型管培訓助增工友收入

新冠肺炎疫情打擊各行各業生計，家務助理亦不例外，香港家務助理總工會今日(10日)表示，有工友疫情前每周工作時數可達約20小時，惟去年爆發疫情後，市場需求大減，令工時減半導致收入亦因而減半。有工友指一般12月中起是工作旺季，惟去年12月至今仍沒有收到預約。

工會副主席張燕歡自2003年起任職家務助理，她指自己有僱主任職醫護及機場員工，很多僱主為免交叉感染，加上因疫情收入大減，令家務助理需求大減；亦有僱主因在家工作，轉為自行清潔家居，毋須家務助理。張慨嘆，即使2003年沙士時期仍有工開，但現時由每周做足7日，變為僅餘2至3日，令收入大減，每月平均收入僅數千港元。

另外，疫情下不少家庭擔心家中一些清潔黑點容易藏污納垢，變成播毒溫床，該工會上月起為工友進行特別清潔培訓，除了抽油煙機、玻璃窗等清潔點，今年會額外清理廚房及廁所的U型隔氣管。張指出，工友開工前會做足防疫措施，用酒精清潔全身，包括鞋底，再換上乾淨服裝；工作期間會戴上口罩及手套，清潔完成後亦會再消毒衣服後才離開。

她透露，該工會目前有300多名會員，其中已有10多名工友轉職護理員及保安員。職工盟組織幹事梅錫志補充指，疫情下轉工亦不易，而且護理員及保安員等工作都比較「困身」，難以兼顧家庭。香港家務助理總工會今年與職工盟推出「歲晚大掃除搵工互助計劃」，收費與去年一樣，每小時130港元至150港元；年廿四(2月5日)後150港元起。