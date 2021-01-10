IVE生研U型水管自動補水器　方便長者抗疫

自新冠肺炎疫情以來，定時注水至U型隔氣彎管阻隔病毒，已成港人家居防疫的習慣。有團隊留意到，市民有時會忘記注水、亦有部分長者不便俯身注水，所以研發出自動為彎管注水的「自動補水器」。這項研發獲市區重建局提供專業意見和單位作實地測試，現時已製作出第二代。

香港專業教育學院(青衣)師生團隊開發的第一代「自動補水器」，是超聲波量度管內貯水量是否足夠或已乾涸，並附帶一個電子注水器的貯水箱，當超聲波感應器量度到彎管的水位較低時，會自動將貯水箱內的清水注入彎管，直至U型隔氣彎管有足夠的貯水，阻隔病菌才停止。貯水箱注滿水後，足夠為一般單位使用約3星期。

而第二代「自動補水器」，則加入物聯網元素，用戶可以手機應用程式使用多項功能，如自行設定時間定期為彎管注水、檢視補水器狀態，按需要選擇自動或手動補水模式。若用戶忘記為貯水箱加水，系統會推送提示。有份設計手機應用程式的工程系學生何嘉文說，每想到這應用程式有助家居防疫，便覺得很有成就感。

第二代補水器亦加設功能，讓用戶在離線情況下設定補水模式並記錄水位的功能，並加裝LED燈顯示裝置狀態，令操作切合不同用戶需要。

團隊表示，未來會在舊式樓宇、工商業大廈、商場等地點試用補水器，收集更多數據進一步研究水封、喉管設計等如何影響環境衞生；並希望與業界合作，開發更多同類產品。市建局高級經理(工程及合約)許頴麟亦表示，這款補水器能非常切合現時的抗疫需要。