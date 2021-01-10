冷血漢鯉魚門踢狗惹眾怒　愛協通知警方跟進

觀塘鯉魚門發生懷疑虐狗事件。近日網上流傳一段約長11秒的虐狗短片，一名穿紅色褸男子，在鯉魚門三家村走向兩隻唐狗，聲稱「我好想報仇踢x佢㗎，知唔知啊」，另一把女聲隨即喝斥阻止。惟男子沒有理會，繼續行近其中一隻黑白色唐狗，右腳狠狠踢中唐狗。唐狗頓即慘叫，與同伴逃離現場。

上載影片的網民未有詳細交代事件起因，亦未知紅褸男所指「報仇」緣由。據了解，被踢的唐狗叫「牛仔」，與另一隻黃色唐狗「徐古」於村內生活多年，性格溫馴。有村民指，紅褸男並非首次入村挑釁狗隻，但兩隻唐狗並無侵犯人，譴責紅褸男「無修養」。

自稱為三家村村民的姓李網民稱，兩隻唐狗平日在其家門前休息，由她餵養照顧，惟因她已養了愛犬，故未能再收養「牛仔」及「徐古」。李又透露，事發時曾有村民質問紅衣男因何打狗，有人情緒激動，曾擸起一張櫈作勢掟向村民。李續指，獲悉事件後已帶「牛仔」往愛護動物協會驗傷，並提交相關資訊予愛協跟進。

愛協發言人表示，收到狗主求助電話，並在掌握確實地址及資料後，愛協督察昨日(9日)到上址與狗主會面，並將狗隻帶回灣仔愛協中心交由獸醫檢查。狗隻經愛協獸醫檢驗後無任何表面傷勢，現已由狗主接回家。愛協現等拍片人提供片段並將交由愛協動物行為專家作評估。愛協已通知警方繼續跟進。