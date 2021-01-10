調查揭逾80%家庭疫情下收入減少　家長望政府提供經濟補助

受新冠肺炎疫情影響，學校多次停課，不少家長因需在家督促子女學習，面臨龐大壓力，加上經濟不景，家長收入大受影響。有團體發起網上問卷調查，訪問約700名家長，結果發現超過80%家庭收入減少，約60%家庭開支增加，團體建議政府為有需要的家長提供情緒輔導和支援，同時期望學校能夠為學生安排暑假補課，追回學習進度。

工聯會上月進行問卷調查，關注疫情下子女開支有否增加，以及父母對子女教育和發展的擔憂。調查結果顯示，逾65%家長非常擔心子女的教育及發展，尤其學業成績及學習態度方面；約60%家庭開支增加，另有約45%家長則尚在適應甚至毫不適應網上教學的趨勢，部分更面對財政困難；逾60%家長盼政府能夠直接增加津貼及資助家長。

團體表示，大部分家長要兼顧子女健康、教育和自身的工作，身心俱疲，另一方面亦容易產生磨擦。團體建議，政府必須趁此期間為日後復課做好全面準備，要求學校制定校園防疫措施，包括校園全面消毒、防疫安排和應對機制。同時為有需要的家長提供適切的情緒輔導和支援，加強與家長的溝通，減輕長時間照顧子女學習的壓力。