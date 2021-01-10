百年配水庫被毀　環團批發展局局長兼任古物監督如精神分裂

水務署日前拆卸逾百年歷史的深水埗主教山配水庫，令具古羅馬式建築風格的部分石柱及天花遭受破壞，惹來各界炮轟，均批評政府摧毀古蹟。環保團體指政府多年來無改善保育制度，又批評特首林鄭月娥於2007年出任發展局局長時，將古物事務監督一職改由發展局局長兼任的決定，猶如「精神分裂」，令文物保育的重要性被貶低。

長春社文化古蹟資源中心今日(10日)舉行網上論壇，創會主席黎廣德表示，深水埗主教山配水庫被拆事件，反映本港古蹟保育制度失敗，形容事件有如灣仔景賢里被拆的翻版。

黎認為，林鄭月娥就事件難辭其咎，因為她擔任發展局局長時，將原本由民政事務局局長擔任的古物事務監督一職，改由發展局局長兼任，但發展和保育本來存在很多衝突，相關決定猶如「精神分裂」，亦令文物保育的重要性被貶低。

他指，若不想再有香港古蹟被破壞，保育制度需要改革，發展局局長不應兼任古物事務監督，古物諮詢委員會亦應設獨立秘書處。

另一名講者「活現香港」發起人陳智遠則指，古物古蹟辦事處對水務署指該配水庫只是水缸的意見照單全收，明顯是敏感度不足。他認為政府於保育上不應只依賴古蹟辦的資料，亦應重視民間提出的建議。他稱，正聯絡多名專家撰寫報告，證明該配水庫具文物價值，供古諮會為該配水庫評級時作參考。