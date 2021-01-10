將藍隧道二度爆疫　土拓署限制進入休息室員工人數

將軍澳藍田隧道地盤近日爆發第二度新冠肺炎疫情，累計32人確診。土木工程拓展署今日(10日)表示，會進一步加強工地的防疫措施，限制同一時間進入更衣和休息室的人數，且讓每位工友有固定位置作休息更衣，減少交叉感染風險。

該署指出，自本月2日得悉該地盤有工友初步確診後，即時聯絡衞生防護中心，參照他們的意見安排所有地盤人員作病毒測試及在相關位置進行徹底清潔和消毒，並在本月4日起按指示關閉和禁止任何未經許可人士進入該工地，並即時暫停此工程合約所有工地的工作。

為進一步加強工地的防疫措施，承建商會限制同一時間進入更衣和休息室的人數，且讓每位工友有固定位置作休息更衣，減少交叉感染風險，亦會盡量增添用膳和休息地點，並安排工友於不同時間進餐，以進一步加強社交距離。同時，工程團隊會加強糾察巡邏，確保有關措施嚴格執行。

該署又指承建商在地盤復工前將再次安排專業清潔公司在工地進行徹底清潔和消毒，亦會要求所有地盤工作人員除中心要求進行的病毒測試外，在復工前再一次進行病毒測試，並須出示相關的無染疫證明才能進入工地工作。