政Whats噏：轟港府抗疫無決心　何君堯斥陳肇始無吉士

新冠肺炎疫情襲港至今已長達一年，政府被炮轟抗疫無能。有議員更批評政府資源錯配，點名鬧爆食物及衞生局局長陳肇始搞衞生搞唔好，喺抗疫上屢次出現甩轆，認為根本唔夠決心，甚至覺得唔夠「吉士」(Guts)，建議市民寄多啲「吉士粉」畀政府打氣喎。

自疫情大爆發後，一直都有唔同聲音批評政府抗疫不力。議員何君堯日前喺社交平台狠批政府，提及之前國家衞生健康委員會指港府抗疫不到位，近日亦有出現唔同嘅甩轆情況，認為港府喺抗疫上半鹹不淡、做啲唔做啲，直斥係唔夠決心同埋堅持。

何君堯直指近日內地政府喺河北省石家莊進行全民檢測，最後搵到300幾名確診者。佢形容疫情係「戰爭」，要打呢場仗係不能拖拖拉拉，如果經驗不足就應該要去查問，認為港府唔去問係戇居，炮轟政府處理疫情方面唔達標。

唔單止係陳肇始，何君堯仲批評公務員事務局局長聶德權，鬧爆佢唔搞公務員走去搞疫情，質疑政府位置錯配，反問到底係點運作，同埋有冇決心去處理疫情。之不過，因為之前有唔少公務員參與社區檢測計劃，所以港府決定由聶德權領導負責。

近年困擾香港嘅事件唔止係疫情，仲有喺前年發生嘅反修例事件。何君堯提及日前美國國會山莊暴動事件，話美國政府事隔兩日已經檢控暴動罪，但香港就反修例事件拘捕咗逾萬人，事件發生至今就嚟2年都只係處理到4千幾5千人，直斥慢到九彩。

何君堯直斥港府婆婆媽媽，喺處理疫情同埋黑暴事件都就搞到甩皮甩骨，仲認為政府開咁多會議把鬼咩，只係得開會又唔做嘢。佢仲話美國政府雙重標準，但錯得嚟做嘢撇脫，相反港府做嘢脫離現實、摸不着邊際，擔心再咁落去會死好多人。佢仲話已經同港府講咗好多次，但港府冇決心去抗疫都冇辦法，最後可能都要靠中央政府出手。

政府抗疫慢幾十拍，令到疫情不受控，外界亦有聲音要求問責，甚至要相關官員減人工，否則難平息市民怒火。