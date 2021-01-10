國泰新指引容許不適乘客除罩　員工憂播毒斥做法兒戲

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空昨日(9日)向員工發出新指引，表示若航機有乘客表示不適，如呼吸困難時，機艙經理可酌情處理，免除該乘客佩戴口罩的規定，惟有員工對新措施表示擔心，質疑會於航機上造成播毒風險，亦擔心其他乘客會照板煮碗，難以控制航機秩序，批評國泰做法兒戲。

國泰回覆指，若個別乘客因特別醫療需要而不能佩載口罩，需於填交健康申報表時表明，並會諮詢醫療意見；如於航途中出現醫療特殊狀況，機艙事務經理可酌情處理，在可行情況下，要求乘客於機艙服務員服務時佩載口罩，或將乘客調動至較少乘客的區域，強調有關特別安排符合相關監管機構就佩載口罩的指引。

國泰又指，在機艙內已採用高效微粒子空氣過濾系統(HEPA)，能有效過濾近乎百分百的塵埃微粒及污染物，如病毒和細菌，以確保機艙空氣質素維持在最佳水平。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，飛機處於高空加壓的環境氧氣會相對稀薄，令本身患有心肺疾病的人士有可能出現呼吸困難的症狀，嚴重者可能需要用氧氣筒協助呼吸，不戴口罩屬可接受範圍，但他提醒若病人不佩戴口罩，就需承擔因脫下口罩而增加的染疫風險，建議心肺疾病患者乘搭飛機前先向醫生查詢風險。

議員葛珮帆對此則表示擔心於如機艙中容許乘客不用佩戴口罩恐會有傳播風險，但明白有醫療需要之人士有此必要，惟對交由航空公司自行處理類似情況感到憂慮，故此建議衞生署對航空公司發出指引。她亦指，航空公司應劃分特定區域予需要的乘客，保障機艙服務員及其他乘客的安全。