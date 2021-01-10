或需填表再申請個人八達通享2元優惠　長者斥製造麻煩

政府早前指會將長者2元乘車優惠年齡門檻下調至60歲或以上，但消息指當局或會規定須持有個人八達通，才可享有相關優惠，本身已持有長者八達通的人士或需另外再申請個人八達通。有持有長者八達通的市民指，新措施難為長者，會向社工求助。

持有長者八達通的陳婆婆表示，當初購買長者八達通時，港鐵職員沒有向她身份證，認為「人係貪心」，有濫用情況亦不出奇。但被問需額外再申請八達通時，坦言：「咁多工夫（程序）㗎」，擔心填表等工序困難，「總之呢個政府都係麻煩㗎喇，根本冇關注基層，做官話晒事，對呢個政府一啲好感都冇」。她認為在港鐵站買比較方便，但若有關政策落實，會到家中附近的社福中心，向社工求助。

市民劉先生尚未合資格享受優惠，他指政府需清晰交代實名制的原因，若合理則不介意，又認為有濫用情況，即使未滿歲數，隨時可在無審查情況下享受優惠，但濫用情況是否真的如此嚴重，否則用上大量人手。他認為，有需要長者可找其他幫手，例如家人及區議員，惟不少長者不願意向他人求助，常擔心會「麻煩到人」。

享有2元乘車優惠的何女士本身已持有個人八達通，她解釋，因居住大廈需使用個人八達通出入，到合資格年齡後，自動獲得相關優惠。她贊成轉做實名制，防止濫用情況出現，又認為申請手續不算太複雜，當初申請個人八達通時亦是獨自完成。