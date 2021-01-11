裕泰苑6工種評分全捧蛋　疑房署為趕進度驗樓粗疏

裕泰苑不單止有衞生問題，單位亦甩漏處處。驗樓師發現有中層單位出現喉管嚴重漏水及防火隱患等罕見甩漏，如廚房鋅盆排水管漏水如泉湧、大門未能自動關合，一旦出現火警，後果不堪設想，質疑房屋署為趕進度而驗樓粗疏所致。

記者近日跟隨資深驗樓師賴達明到裕泰苑中層一個單位驗樓，實用面積約280平方呎，是一人開放式單位。經仔細驗樓後，該單位質素甚為參差。單位大門未能自動關合及密封，大門門扇有裂及刮花，門框套邊未做收口有大罅隙，大到可塞入一個5元硬幣。賴指出，大門未能關閉屬於嚴重缺失，相當於失去防火功能，不可通過消防條例，是居屋檢驗不常出現的情況，質疑房屋署有否認真驗收。

另外，廚房更是「重災區」。廚房鋅盆排水管嚴重漏水，只要一開水，鋅盆底水流成柱，不消一分鐘，廚房地面已水浸一片。房間窗口玻璃崩花、房窗外框膠邊有破損，若長期日曬雨淋，或會不敵大風吹襲，有機會整塊玻璃破裂。

空心磚亦是常見問題，廚廁共有14塊空心磚。賴表示，雖然空心磚數目未算多，但卻處於很危險位置，其中兩塊處於淋浴間去水位附近，瓷磚「幾乎無貼過」，一旦長期淋浴牆身入水後會破壞防水層，或會漏水至下層。另一塊浴室空心磚則在頭頂位置，住戶分分鐘「中頭獎」。

以100分為滿分，該單位最終僅獲33分，驗樓評級是「差E-」，屬於「不合格」水平。由於單位實用面積小，但有6項工種，包括門、排水、油漆、鋪磚、窗、牆身「捧蛋」。賴直言，該單位不少問題是以往居屋單位少見，但近期卻時有出現，質疑房屋署為趕居屋進度而粗疏驗樓所致。