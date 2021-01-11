這周末，四面八方的消息故事都環繞着美國國會山莊發生了讓全世界都驚訝異常的變化。美國朋友轉發一條來自中東的消息，提醒當世界各地都應接不暇的評論着美國的選舉後續，伊朗正在舉行盛大悼念活動，他們的蘇萊曼尼將軍被美國暗殺的一周年。

一年前，元旦過後沒幾天，在紐約大都會看守所內，夜間新聞節目播送了一段消息：在美國總統特朗普的指揮下，美軍在1月3日（2020年）星期五凌晨在伊拉克巴格達國際機場貨運區的空襲中殺死了伊朗伊斯蘭革命衞隊外國部隊負責人蘇萊曼尼及5名成員，另外喪命的幾人包括伊朗支援的伊拉克人民動員部隊的副領導人穆罕迪斯，而他們都被美國指定為「外國恐怖主義組織」。

「艾凡」（假名）是紐約巴基斯坦裔的生物工程師，和牙買加的社會學教授「積克」（假名）都緊張的跑到電視機旁仔細的聽着每一句報道。

「美國為甚麼要暗殺蘇萊曼尼？」我奇怪的問。

積克消息靈通，對國際大事，特別是美國在中東近年來的政策行動特別關心和有見解。他解釋道：「自從華盛頓去年退出與德黑蘭的具有里程碑意義的核協議並開始對其實施制裁以來，美伊緊張局勢一直在加劇。最近幾周，這些緊張局勢升級了。12月27日（2019年），一名美國承包商在伊拉克的一次火箭彈襲擊中喪生——美國將此事歸咎於伊朗支持的真主黨，這是隸屬於的伊拉克人民動員部隊民兵。美國於12月29日作出回應，將目標對準伊拉克和敍利亞的真主黨的基地，殺死至少25名戰鬥人員。12月31日，在巴格達一個高度設防的美國大使館大院發生了罕見的抗議活動，示威者或屬於伊拉克人民動員部隊，企圖破壞及入侵該大使館。這次暗殺事件發生後，美國國防部說，蘇萊曼尼正在制訂計劃，襲擊整個中東地區的美國外交官和軍事人員。 把『數百名美國和盟軍成員的死亡』，以及12月27日美國承包商的死亡，和攻擊美國使館的激烈抗議都算在他的頭上。在伊朗，群眾都高喊着要為民族英雄復仇。伊朗總統聲明，聖戰鬥爭將以雙倍速度繼續進行，及將會對美國進行報復！伊朗外交大臣更說，美國的國際恐怖主義行徑，盯準及喑殺了蘇萊曼尼將軍，這是極為危險和愚蠢的行為。你們知道嗎？伊朗的支援及蘇萊曼尼將軍是打擊中東的真正恐怖分子伊斯蘭國和基地組織的重要和極為有效的本地力量！今次美國殺害了蘇萊曼尼，是給沙特支持的遜尼派的伊斯蘭國恐怖組織的一個大禮物！說不定這裏也有美國和沙特合謀合作的詭端！」

我恍然大悟的說：「你是說伊斯蘭國和基地組織這些遜尼派的恐怖組織，是背後跟沙特有千絲萬縷的關係，美國又是以沙特為中東舵手為瞻，美國又另一方面全面的向以色列傾斜，以色列和沙特的遜尼派政府都以伊朗什葉派為死敵！真的是複雜萬分，他們都是相互指摘為恐怖分子，其實他們全都是恐怖分子！」

艾凡點着頭笑着說：「全對！這包括美國在內！闖進別人的國家深處，謀殺別人的一家，連屍首都帶走，還大言不慚的公布全球誇功耀威！這不是恐怖分子的手段行為嗎？我是說美國殺害了它的以前盟友好幫手，有伊拉克的侯賽恩，利比亞的卡達菲，阿富汗的本拉登，現在又暗殺了伊朗的蘇萊曼尼！為甚麼美國人被殺便是恐怖主義的蠻行，美國殺人便是理所當然的為公義而索償，是應該的！這不是赤裸裸的雙重標準嗎？」

積克馬上接着說：「誰主控話語權，誰便能佔盡道德高地！你們都知道美國西方的拿手伎倆就是一出手便抹黑對手，定性行動，再高高在上的大喊正義口號行事。政治就是把自己私有的利益，包裝說成是為全球爭取的高尚價值！這，就是十字軍東征的精神和手段！」