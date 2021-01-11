東方民調：英美醫護接種疫苗　爆嚴重過敏反應

港府購入的首批疫苗下月應市，惟疫苗的安全性及保護率仍未能釐清，英美多地陸續出現嚴重副作用個案。港府官員向市民解說疫苗時又朝令夕改，有議員坦言，不少市民憂成為疫苗「白老鼠」，港府解說又一時一樣，擠牙膏式公布資訊，恐減低市民接種信心。

港府預先採購的疫苗，其中兩種包括BioNTech及阿斯利康均已有國家批准使用，但外國在大規模接種期間，不時有嚴重不良反應或打針後仍感染新冠肺炎的個案，更有最少7人接種疫苗後死亡，情況令人憂慮。

當中阿斯利康藥廠在臨床試驗期間，有參與者出現嚴重不良反應「橫貫性脊髓炎」，另在英美亦有醫護人員在接種BioNTech疫苗後出現了嚴重的過敏反應個案，包括面癱、皮疹、呼吸急促和舌頭腫脹等。

港府未能確保疫苗有效和安全，甚至連藥廠責任也含糊其詞，食物及衞生局局長陳肇始解說政策諸多甩漏為人詬病，對疫苗發生事故後的處理做法，9日3種說法且兩度改口。最初稱會追究涉事疫苗製造商，數日後又改說，似乎藥廠可免除責任是國際做法，然後又指界定相關法律責任，並不代表免除藥廠對疫苗的所有責任。

在疫苗選擇方面，港府最初指市民「無得揀」接種何地生產的疫苗，引起社會議論紛紛，不足兩星期即跪低，改變講法，指市民可透過接種疫苗的時間、地點，從而選擇疫苗。

目前雖然有更多疫苗接種計劃的細節曝光，但無助消除市民對疫苗安全性的憂慮。議員葛珮帆坦言，不少市民憂慮接種疫苗猶如成為「白老鼠」，又指官員為增加市民對疫苗的信心，應帶頭接種，以及立即進行疫苗接種解說工作。

坊間太多抹黑疫苗的言論，葛珮帆批評港府澄清速度滯後，若當局解說疫苗經常翻來覆去改變言論，擠牙膏式公布資訊，除了影響市民對港府防疫的觀感外，亦減低市民接種意欲。