東方民調：追究事故官員屢改口　市民難接受

新冠肺炎疫情未止，疫苗成防止病毒傳播關鍵，港府預料最快可於下月為市民接種疫苗，計劃非強制，惟現時疫苗安全性及保護率仍然未明，港府亦未做好疫苗解說及公眾教育工作。「東方報業民意調查」結果顯示，對於疫苗副作用不斷浮現，大部分受訪者擔心安全成疑，坦言暫時不會接種，更不滿庸官對疫苗解說諸多甩漏，思慮不周，未能釋除市民疑慮。受訪者又批評港府抗疫無能，沒有打好這場仗。

港府購入的3種疫苗，包括科興、BioNTech及阿斯利康，預計由復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗最快下月先到港。負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權表示，疫苗接種的專責工作小組已經舉行首次跨部門會議，多位官員在會議上提出包括疫苗接種選址、長者的接種安排、優先群組的設定、醫學監察等關注點，港府目標是月底完成各部門的籌備工作，下月開始為市民接種，屆時社區疫苗接種中心、公立醫院、安老院舍、私家醫院和診所均是接種地點。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問312名18歲或以上市民。結果顯示，對於市民最快下月可接種疫苗，惟安全性及保護率未明，35%受訪者坦言，暫時不會打；32%受訪者指港府未釋除市民疑慮；14%受訪者憂港人恐成白老鼠。

外國先後有接種疫苗後出現嚴重不良反應個案，39%受訪者擔心，疫苗副作用浮現；22%受訪者認為，成效存疑；13%受訪者憂慮，恐屬冰山一角。

港府坐等疫苗打救，惟相關臨床數據、保護率、副作用等核心問題遲遲未掌握，38%受訪者批評當局抗疫無能，無打好這場仗；21%受訪者不滿庸官十問九不知；18%受訪者轟當局被動應對，敷衍了事。

對於跟進疫苗事故及藥廠責任問題，港府9日3種說法，且兩度改口，37%受訪者直指會影響市民接種信心；24%受訪者斥處理手法差劣；20%受訪者轟做法兒戲，思慮不周。

港府最初指市民無得揀疫苗，後來改口稱可透過接種時間及地點，從而選擇疫苗，41%受訪者批評官員言論一時一樣，市民無所適從；29%受訪者批評官員解說政策諸多甩漏。

對於港府的疫苗解說及公眾教育工作，50%受訪者認為，官員應帶頭接種，增加市民信心；23%受訪者直言，若當局解說不足，恐又被政治化；21%受訪者稱，疫苗安全仍未釐清。

綜觀情況，大部分受訪者對接種疫苗仍感到疑慮，批評港府對疫苗解說不足，官員十問九不知，處理手法差劣，恐最終又被政治化。受訪者認為，港府官員應帶頭接種，以增市民接種疫苗信心。