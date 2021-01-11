中小學有限度面授上半日課　全校限六分一人防播毒

全港幼稚園及中小學暫停面授課堂延至農曆新年假期後，但中小學今日(11日)起可安排個別班級以半日形式回校，整體學生不能多於全校六分一人數。聖公會天水圍靈愛小學今早安排該校六年級學生回校，明日(12日)起則安排小一回校考試，直至周五(15日)。學生入校時要量度體溫，停課多時終能夠回校上課，不少學生表現開心興奮。

校長孔偉成指，見到學生好開心上堂感到恩惠，可以有眼神接觸，至於會否擔心再度全面暫停面授課堂，坦言「驚都冇辦法，教育界已經習慣」。孔指該校每日上4堂網課，包括中英數常，另外再安排一些較輕鬆的課堂，例如繪畫。他直言，網課技術上的困難已能克服，但承認教學進度無可避免地拖慢。

孔表示，因應有跨境生未能復課，以及有一兩名本地生選擇不回校上課，目前約9成小六學生能復課。他認為始終面授效果最好，因網課環境令學生不覺得在上課，容易分心。

小六生陳同學指，今日回校主要預備升中面試，「好緊張好耐冇返學校」，很開心可重見同學，又坦言擔心停課會影響升中，或長遠影響能否入讀大學。疫情未平，她指母親有擔心回校會增加感染風險，但個人認為能回校上課終究是件好事，且實體課會比較專心。