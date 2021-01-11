中九龍幹線隧道群組主要居油麻地　沙田帝逸源峰上疫榜

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日(10日)增31宗確診，路政署中九龍幹線隧道工程地盤累計7人確診，最早確診個案於本月5日發病，居葵涌邨雅葵樓，另外4人居油麻地，2人居深水埗及荃灣。此外再有多間食肆上疫榜，包括沙田帝逸酒店「源峰」，黃大仙彩雲商場「意樂餐廳」，深水埗D2 Place1期「Bugis@叻沙・海南雞飯」等都有確診者足迹。

根據衞生防護中心資料顯示，中九龍幹線隧道工程地盤7人染疫住址主要居油麻地區，分別為油麻地新填地街20號、油麻地炮台街46號、油麻地碧街19號，以及油麻地廣東道577號，另2人居深水埗汝州街254號、及荃灣川龍街龍華樓，7人的住址在過去14天均未曾上榜。

●新增食肆有確診者到訪名單：

●沙田 帝逸酒店源峰

●黃大仙 彩雲商場意樂餐廳

●深水埗 D2 Place 1 期Bugis@叻沙・海南雞飯

●深水埗 碧海藍天CoCo壹番屋

●北區 祥龍圍邨愈來愈愛