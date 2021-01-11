特朗普離任在即　黎智英Mark Simon涉造假抹黑拜登勢被追究

去年11月底有市民自發在美國白宮網站發起一項名為「要求立刻調查黎智英」的聯署，要求調查現已因涉違欺詐及《港區國安法》而不准保釋的壹傳媒黎智英，因其於去年捲入涉造假抹黑時任美國總統大選參選人拜登的醜聞，而當時黎亦承認其擁有多重身份、美國中情局前僱員的助手Mark Simon有份參與。有關聯署已於去年12月30日結束，最終有逾11.1萬人簽署，有政界人士認為，數據反映事件的嚴重性，覺得拜登上台後定要徹查到底，以保美國的民主和選舉公平「招牌」。

由於在白宮網站的民間聯署一旦人數達10萬，美國政府便需按慣例回應相關訴求。而有關聯署亦在限期前提早4日達成目標，至上月30日結束時，聯署人數更達11.19萬人。另一方面，拜登日前已被確認為下一屆候任美國總統，並將於本月20日上台，即現任總統特朗普任期尚餘不足2星期。

「23萬監察」發言人王國興今日(11日)表示，聯署數字反映事件性質的嚴重性，炮轟黎當時利用壹傳媒干擾美國選舉，並指不論黎、壹傳媒、甚至現已潛逃的Mark Simon皆屬同謀，他們已干犯嚴重犯法行為、難逃刑責，促請拜登上台後必須追究到底，徹查黎干擾選舉公平性的罪行，以保美國民主聲譽。

被問到黎在不准保釋後，宣布辭任壹傳媒董事會主席兼公司執行董事一事，可否令其撇清與此事的關係，王直指「犯法就是犯法」，不論黎作出任何企圖開脫罪名關係的動作，也別妄想可以洗脫罪名。

黎智英曾揚言「為美國而戰」，他在去年的美國總統大選前期，一度被指押注現任美國總統特朗普連任成功，惟其後爆出目前被香港警方通緝的Mark Simon偽造「情報報告」並發布假消息，抹黑另一參選人拜登的醜聞。東窗事發後，黎急急與Mark Simon割席，並死撐事前不知情，而Mark Simon隨後亦辭職欲平息事件。