2元乘車優惠放寬至60歲或以上　羅致光：最快明年首季實施

政府早前宣布將放寬2元乘車優惠門檻，由現行的65歲下調至60歲。立法會福利事務委員會今(11日)討論有關議題，勞工及福利局局長羅致光透露，為防止濫用有關優惠，將要求長者持有個人八達通才可使用優惠，預計今年年中開始向60萬名60至64歲人士分發個人八達通，預料需時6至7個月，最快明年首季開始受惠，並在隨後2年內要求65歲或以上的長者使用個人八達通，涉及逾132萬人，不記名八達通在2024年後將不能使用有關優惠。

有議員質疑八達通推出多年，為何仍要拖至明年才能放寬門檻。羅致光回應指，現時市面流通的長者個人八達通僅有約40萬張，若短時間內有大量長者申請個人八達通，要動用較大量的人力物力，加上政府需調整現有軟件等，確保所發出的八達通可使用有關優惠，需時較長，已盡力加快程序。他指，雖然有關系統設計尚未完全落實，但「今日用緊嗰張(長者個人八達通)，日後好大機會要換」。

他又提到，考慮到不少60至64歲長者社交生活較多，部分尚有工作，使用優惠次數較為頻密，加上優惠定於2港元，若營運者上調票價5%，港府所承擔的增幅比例將高於5%，長遠而言可能對當局造成財政壓力，計劃每5年檢討一次票價，直言該優惠未來「可能要改名」。

政府於去年1月公布，將長者及合資格殘疾人士公共交通票價2元優惠合資格年齡門檻，由65歲下調至60歲，料每年涉及額外17億港元開支，羅致光上月中出席立法會大會時表示，有關計劃將於2021至2022財政年度內逐步落實。