非法雀館成播毒溫床　警荃灣拘9男女兼發告票

新冠疫情下，非法賭檔成播毒溫床。荃灣警區特別職務隊探員根據線報及經深入調查後，於前晚(8日)約8時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查荃灣眾安街一個單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，行動中，警員檢獲兩部電動麻雀機、四副麻雀及賭款約6000元。

行動中，一名姓鄭(47歲)本地女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；一名姓鄭(50歲)本地女子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；另外，場內5男2女(35至50歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，但「清零」遙遙無期，源於防疫工作出現多個漏洞。當中就包括有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，警方冚不盡。驗疫人士礙於法律問題有機會隱瞞行蹤，社區傳播鍊恐難以切斷，不法場所演變成播毒源頭。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於兩人的群組聚集。警方亦已多次呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。