張舉能出任終院首席法官今履新 曾審理龔如心爭產及游梁宣誓案

新任終審法院首席法官張舉能今日(11日)在香港禮賓府宣誓就職，張舉能曾擔任高等法院首席法官及上訴庭庭長，處理過多宗矚目案件，包括龔如心爭產案、游梁宣誓案等。

張舉能在行政長官林鄭月娥監誓下作出司法誓言，宣誓擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，奉公守法，公正廉潔，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義，為香港特別行政區服務。

現年59歲的張舉能，香港出世、在港大讀法律。1985年在哈佛大學取得法學碩士學位，同年獲得香港大律師執業資格，並曾私人執業。01年加入司法機構，由區域法院法官做起，2年升做高院法官，專責遺囑認證案如梅艷芳遺產案、龔如心的爭產案。

2011年升任高院首席法官，游蕙禎、梁頌恆DQ案的上訴亦是張舉能負責審理。他採納人大就基本法104條釋法的內容，認為條例要求宣誓要真誠莊重，駁回游梁二人上訴。2014年「佔領旺角」期間，有市民入稟挑戰的士團體的禁制令，亦被張舉能駁回。他在判詞指不論示威者意願何等高尚，都不能犯法令他人權益受損。