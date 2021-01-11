涉前年淘大商場衝突　4男認罪收押候判

前年9月14日有大批人士到淘大商場集會，期間與意見不合的市民發生肢體衝突，有女士被指是「大陸人」被打脫3顆牙齒；另有女子被指拍照，與前來解圍的男途人被圍堵。4名涉案男子事後被捕，今(11日)於區院分別承認傷人及非法集結罪，還押至周三(13日)求情。

被告依次是石朗天(28歲，地盤工)、劉耀聰(31歲)、陳啟賢(34歲)及陳瑞泉(35歲，廚師)。石承認傷人及2項非法集結罪，其餘3名被告各承認1項非法集結罪。

案情指當日下午大批市民在商場內聚集，並與不同意見的市民發生衝突。女事主X乘電梯期間，被人指罵是「大陸人」，再被人大力拉扯致跌倒。首被告石朗天期間與他人襲擊X，又大力扯X的頭髮。X後在事件中失去3顆牙齒，花費6.6萬港元診治。

其後，另一名女事主Y被群眾圍著，而男事主Z欲伸出援手亦被圍堵，遭人指控他們拍照或打人，期間Z頭部被打。第4被告陳瑞泉曾到人群中，揚言：「驚拉就走，我無戴口罩嘅，我見得人、拜得神，影我啊，我就去打佢」。Z及Y遭尾隨至商場出口，首被告曾拉扯Z，次被又踢Z數次，第三被告又衝前指罵事主，及以雨傘施襲等。Z及Y於事件中受傷，Z更一度暈倒。