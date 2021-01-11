政府已覓地建1.38萬個過渡性房屋單位　距目標尚欠1200個

政府擬在2023年或之前興建1.5萬個過渡性房屋單位，並以此為目標。運輸及房屋局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘今(11日)指出，政府目前覓得的土地料可提供約1.38萬個過渡單位，即距離目標尚欠1200個單位。而當局在錦田八鄉七星崗物色了一幅約3公頃的官地，計劃透過建築設計競賽，為發展過渡屋房引入創新設計，預計提供約900個單位，料於2022年終落成。

陳立銘表示，上述用地曾為政府興建高鐵期間的工地，目前屬閒置土地，原本規劃用途為農業、儲物等，位置上斴近錦田公路及港鐵石崗車廠。當局預計該地5年內無急需用途，短期內會向城市規劃委員會申請改劃用途，有望發展租期至少3年的過渡單位。發展基本構思包括將其中1公頃土地發展為社區農耕空間，融合聯合國永續發展目標，讓項目能與生態環境互相協調；其餘則以組裝合成法興建多幢不高於4層的建築物，屆時租戶對象為輪候公屋3年或以上的人士。

上述用地的最終設計方案會透過由香港環保建築專業議會主辦的「過渡性房屋—環保村建築概念設計競賽」決定。該競賽報名日期為本周六(16日)至3月19日，供該議會的5個創始專業學會會員參加，所有獲獎及入圍作品將於今年7月公開展出。